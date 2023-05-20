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14:48, 20 мая 2023Мир

Заявления Польши о российской ракете с бетонной боеголовкой назвали сказкой

Эксперт назвал сказкой заявления Польши о найденной ракете РФ с бетонной боеголовкой

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заявления Польши о якобы найденной на территории страны российской ракете с бетонной боеголовкой являются сказкой. Так ситуацию в разговоре с РИА Новости прокомментировал доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее глава канцелярии польского президента Павел Шрот сообщил, что ракета, найденная в конце апреля на северо-западе страны, имеет бетонную боеголовку. По мнению чиновника, такая боеголовка была сделана, чтобы сбить с толку украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сивков усомнился в словах Шрота. «Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно... для меня это какая-то сказка», — высказался эксперт. Он также напомнил, что для противодействия ПВО военные используют постановщики помех.

Об обнаружении ракеты неподалеку от городов Быдгощ и Замосць польское Минобороны сообщило 27 апреля. Радио RMF FM утверждало, что на объект были нанесены надписи на русском языке.

В начале мая источники Onet в польской армии предположили, что боеприпас могли выпустить с российского самолета с территории Белоруссии, однако подтверждения этих данных не приводилось.

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Варвара Кошечкина
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