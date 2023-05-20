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12:33, 20 мая 2023Наука и техника

В России завершили сборку спутника для высокодетальной съемки Земли

РКЦ «Прогресс»: сборка спутника «Ресурс-П» №4 завершена

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В России завершили сборку космического аппарата (КА) «Ресурс-П» №4, предназначенного для проведения высокодетальной съемки поверхности Земли. Об этом ТАСС сообщили в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

«КА "Ресурс-П" №4 собран и в ближайшее время будет отправлен на космодром Байконур», — сказали на предприятии.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что в 2023 году будут запущены девять спутников, предназначенных для наблюдения за земной поверхностью.

В апреле 2022-го первый заместитель главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич на форуме «Сфера» пообещал, что запуск космических аппаратов «Беркут», способных проводить оптико-электронную и радиолокационную съемку поверхности Земли, начнется с 2025 года.

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Иван Потапов
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