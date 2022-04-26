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Российские «Беркуты» пообещали запускать с 2025 года

Российские спутники «Беркут» пообещали начать запускать в 2025 году

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Запуск космических аппаратов «Беркут», способных проводить оптико-электронную и радиолокационную съемку поверхности Земли, начнется с 2025 года, пообещал первый заместитель главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич на форуме «Сфера». Об этом сообщает ТАСС.

«Обзорные аппараты "Беркут" — надеемся с 2025 года начать их запуск», — сказал первый замглавы госкорпорации.

Он напомнил, что «Беркуты» войдут в состав группировки «Сфера». По словам Урличича, в настоящее время идет разработка не только этих спутников, но и соответствующего абонентского оборудования.

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Исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что в течение года «Роскосмос» завершит анализ предложений от российских предприятий по созданию «Беркутов». «Здоровая конкуренция научных школ», — сказал он.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока.

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Иван Потапов
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