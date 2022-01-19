Российский «Ресурс» №1 отработал

Российский космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока, сообщил ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«В конце декабря 2021 года действительно КА "Ресурс-П" №1 был выведен из состава группировки после восьми с половиной лет работы на орбите из-за отказа бортовой аппаратуры вследствие выработки ресурса», — сказал руководитель.

Баранов напомнил, что в настоящее время на околоземной орбите находится КА «Ресурс-П» №3. Еще два спутника находятся в разной степени готовности.

Так, собранный КА «Ресурс-П» №4 проходит испытания. «По графику работ поступление бортовой аппаратуры для этого КА ожидается весной. Дата запуска будет определена исходя из сроков поставки», — уточнил Баранов.

Отсеки КА «Ресурса-П» №5 собраны без ряда систем. «Поставка аппаратуры для аппарата ожидается в конце лета 2023 года. Отправка КА "Ресурс-П" №5 на космодром намечена на конец 2023 года», — добавил гендиректор.

В январе 2019 года Баранов заявил, что спутники «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава РКЦ.