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Российский «Ресурс» №1 отработал

Гендиректор РКЦ Баранов: спутник «Ресурс» №1 выведен из состава группировки

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Российский космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока, сообщил ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«В конце декабря 2021 года действительно КА "Ресурс-П" №1 был выведен из состава группировки после восьми с половиной лет работы на орбите из-за отказа бортовой аппаратуры вследствие выработки ресурса», — сказал руководитель.

Баранов напомнил, что в настоящее время на околоземной орбите находится КА «Ресурс-П» №3. Еще два спутника находятся в разной степени готовности.

Так, собранный КА «Ресурс-П» №4 проходит испытания. «По графику работ поступление бортовой аппаратуры для этого КА ожидается весной. Дата запуска будет определена исходя из сроков поставки», — уточнил Баранов.

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Отсеки КА «Ресурса-П» №5 собраны без ряда систем. «Поставка аппаратуры для аппарата ожидается в конце лета 2023 года. Отправка КА "Ресурс-П" №5 на космодром намечена на конец 2023 года», — добавил гендиректор.

В январе 2019 года Баранов заявил, что спутники «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава РКЦ.

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Иван Потапов
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