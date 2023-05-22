Нежелание Евросоюза подключать Россельхозбанк к SWIFT назвали неконструктивным

Песков: нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет зерновую сделку

Нежелание стран Европейского союза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, факт, что Евросоюз не намерен вернуть российскому банку доступ к системе международных платежей, говорит о его неконструктивной позиции. Однако работы по зерновой сделке будут продолжены: два месяца, на которые продлили соглашение — «достаточно непродолжительный срок», подчеркнул Песков.

Москва 18 мая согласилась продлить зерновую сделку с Украиной, ООН и Турцией. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти два месяца решающими, так как российские сельхозпоставки все еще блокируются западными санкциями, а основной банк, занимающийся финансовыми расчетами, — Россельхозбанк — продолжает находиться под ограничениями.

Позднее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что блок не будет переподключать Россельхозбанк к SWIFT, так как эта мера является частью санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Стано отметил, что главным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация на Украине, при этом «варианты платежей» за пшеницу и удобрения между третьими странами и Россией по-прежнему существуют.