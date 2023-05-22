Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:48, 22 мая 2023Экономика

Нежелание Евросоюза подключать Россельхозбанк к SWIFT назвали неконструктивным

Песков: нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет зерновую сделку

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Нежелание стран Европейского союза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, факт, что Евросоюз не намерен вернуть российскому банку доступ к системе международных платежей, говорит о его неконструктивной позиции. Однако работы по зерновой сделке будут продолжены: два месяца, на которые продлили соглашение — «достаточно непродолжительный срок», подчеркнул Песков.

Материалы по теме:
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
В бюджете США могут закончиться деньги.Сумеет ли Америка избежать дефолта?
17 мая 2023
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Сегодня

Москва 18 мая согласилась продлить зерновую сделку с Украиной, ООН и Турцией. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти два месяца решающими, так как российские сельхозпоставки все еще блокируются западными санкциями, а основной банк, занимающийся финансовыми расчетами, — Россельхозбанк — продолжает находиться под ограничениями.

Позднее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что блок не будет переподключать Россельхозбанк к SWIFT, так как эта мера является частью санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Стано отметил, что главным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация на Украине, при этом «варианты платежей» за пшеницу и удобрения между третьими странами и Россией по-прежнему существуют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Стало известно возможное место боев с украинской ДРГ в Белгородской области
В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ
Нежелание Евросоюза подключать Россельхозбанк к SWIFT назвали неконструктивным
Популярный комик рассказал о неприятном случае с Харламовым
Елена Блиновская не явилась в суд в Москве
Россиянкам назвали портящие внешность распространенные ошибки при уходе за собой
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии
Актриса Васильева назвала Пугачеву глупой из-за отъезда из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.