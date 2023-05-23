Меладзе даст концерт в Узбекистане после отмены выступлений в России

Валерий Меладзе даст концерт в Узбекистане после отмены выступлений в городах России

Певец Валерий Меладзе даст концерт в Узбекистане после отмены выступлений в городах России. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов Iticket.uz.

Исполнитель выйдет на сцену дворца Дружбы народов 26 мая этого года.

Ранее сообщалось, что артист запланировал гастрольный тур по России, однако его выступления в таких городах, как Новосибирск, Барнаул и Кемерово были отменены.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили слова эстрадного певца, сказанные на выступлении в ОАЭ.

В начале апреля сообщалось, что московская прокуратура проверит российского Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

