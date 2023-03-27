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13:00, 27 марта 2023Культура

Концерты Валерия Меладзе в сибирских городах отменили

Концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово отменили

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерты российского исполнителя Валерия Меладзе отменили в сибирских городах. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили концертные организации.

Ранее появилась информация, что Меладзе планирует гастроли по России. Выступления артиста, запланированные на апрель этого года, должны были состояться в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

В компании «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которая ранее занималась продажей билетов на концерты музыканта в городе 26 и 30 апреля, заявили, что выступления отменены на оба дня, а также подчеркнули, что возврат билетов возможен.

Замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Кемерово Елена Гермашева также опровергла информацию о проведении концертов исполнителя в городе.

В барнаульском Ледовом дворце «Титов-Арена» отметили, что информация о выступлении Меладзе 29 апреля могла быть размещена только на старых афишах: «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется».

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили слова эстрадного певца, сказанные на выступлении в ОАЭ.

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Анастасия Астахова
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