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14:59, 23 мая 2023Наука и техника

800 миллионов людей столкнутся с болью в спине к 2050 году

The Lancet Rheumatology: 800 миллионов людей столкнутся с болью в спине к 2050 году

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Университета Сиднея, Медицинской школы Вашингтонского университета и из других организаций пришли к выводу, что 800 миллионов людей столкнутся с болью в спине к 2050 году. Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet Rheumatology, краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы провели анализ данных с 1990 по 2020 год, включавший участников исследования из 204 стран. Это позволило составить динамичную карту пациентов с жалобами на боль в спине или пояснице, меняющуюся с течением времени.

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Ученые обнаружили, что с 2017 года число подобных случаев превысило полмиллиарда человек. В 2020 году уже было зарегистрировано примерно 619 миллионов пациентов с болями в спине. Чаще всего болью в пояснице страдали женщины.

На основе полученных данных была построена прогностическая модель, согласно которой к 2050 году число жалоб на боль в спине увеличится почти на 50 процентов. Наибольшее количество случаев будет зафиксировано в Азии и Африке. В общей сумме в мире 843 миллиона человек будут страдать от этого заболевания — в основном из-за увеличения численности и старения населения. Это первое исследование, которое было использовано для моделирования распространенности случаев болей в спине в будущем.

Команда считает, что отсутствие последовательного подхода к лечению болей в спине и ограниченные терапевтические варианты могут привести к кризису здравоохранения, поскольку боли в пояснице являются основной причиной инвалидности в мире.

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Елена Апазиди
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