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18:20, 23 мая 2023Спорт

«Спартак» сделал заявление об удалении игрока команды за непристойный жест

В «Спартаке» осудили травлю футболиста Соболева за непристойный жест в матче с ЦСКА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление об удалении нападающего команды Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Красно-белые осудили травлю футболиста, назвав нагнетание ситуации неприемлемым. По их мнению, критики Соболева пытаются оказать давление на членов контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). «Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения», — подчеркнул Зеленов.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство эмоциями соперника. Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение.

Эпизод с удалением Соболева будет рассмотрен на заседании КДК РФС 24 мая. Игрок будет присутствовать на собрании.

Анастасия Борисова
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