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00:30, 22 мая 2023Спорт

Футболист «Спартака» прокомментировал свой неприличный жест в матче против ЦСКА

Футболист «Спартака» Соболев извинился за свой неприличный жест в матче РПЛ против ЦСКА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале прокомментировал свой неприличный жест в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

Футболист извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение. «У экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Мне действительно очень жаль», — заявил он, подчеркнув, что такое больше не повторится.

Дерби прошло 21 мая и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Первый мяч на 37-й минуте забил полузащитник армейцев Хесус Медина. Через три минуты счет сравнял нападающий Квинси Промес. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест, вместе с ним красную карточку получил и Роша. На 90-й минуте Промес установил окончательный счет.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.

Анастасия Борисова
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