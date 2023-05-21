«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ со счетом 2:1, Квинси Промес не забил пенальти

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 37-й минуте забил полузащитник армейцев Хесус Медина. Через три минуты счет сравнял нападающий Квинси Промес. На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев был удален за неприличный жест, вместе с ним красную карточку получил и защитник ЦСКА Виллиан Роша.

В концовке встречи ее главный арбитр Сергей Карасев в одном эпизоде не назначил пенальти, на 90-й минуте одиннадцатиметровый удар был назначен в ворота армейцев. Промес не забил — удар отразил вратарь Игорь Акинфеев, однако затем форвард был точен на добивании.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.