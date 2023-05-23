Стали известны последствия наказания для «Ювентуса»

«Лацио» вышел в Лигу чемпионов после лишения «Ювентуса» 10 очков в чемпионате Италии

«Лацио» вышел в Лигу чемпионов сезона-2023/2024 после лишения «Ювентуса» 10 очков в чемпионате Италии. Результаты стали известны на сайте турнира.

До того, как решение суда вступило в силу, «старая синьора» занимала второе место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 69 очков. Теперь команда опустилась на седьмое место, а «Лацио» гарантировало себе место в еврокубках с 68 очками.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» десяти очков в чемпионате страны в сезоне-2022/2023. Причиной наказания стало разбирательство по делу о финансовых махинациях в клубе.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

