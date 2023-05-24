В Совфеде предложили взимать налоги с блогеров

В Совфеде предложили правительству рассмотреть вопрос о налогообложении интернет-блогеров

Сенаторы предлагают правительству России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что речь идет в том числе о взимании налогов с блогеров. Зампред комитета Андрей Епишин не исключил, что для этого нужно будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. «Условно, если вся деятельность связана, например, со страницей в социальной сети, весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения», — пояснил Епишин.

Также сенаторы рекомендуют Федеральной налоговой службе (ФНС) выявлять и привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы от деятельности в сети и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров. Совфед планирует принять документ на заседании в среду, 24 мая.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин пообещал, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов по запросам ФНС.

27 апреля правоохранители задержали блогера и основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов. Она помещена под домашний арест до 26 июня.

21 марта уголовное дело в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей было возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной. Несколькими неделями ранее стало известно об аналогичных обвинениях блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему. Речь шла о неуплате 311 миллионов рублей.