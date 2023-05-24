Приостановивший контракт легионер ЦСКА задумался о возвращении в клуб

Приостановивший контракт полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке задумался о возвращении в клуб

Легионер ЦСКА Чидера Эджуке, выступающий на правах аренды за немецкую «Герту», задумался о возвращении в клуб. Об этом Metaratings рассказал агент нигерийского игрока Атта Анеке.

«Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты», — заявил Анеке. Агент отметил, что на данный момент не может точно ответить на вопрос, будет ли полузащитник продлевать приостановку контракта с московской командой.

Эджуке перешел в «Герту» в июле 2022 года, воспользовавшись тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить соглашения в одностороннем порядке. 22 мая 2023 года ФИФА продлила действие данной опции.

Эджуке выступал за ЦСКА с августа 2020-го. В составе команды он провел 65 матчей во всех турнирах, отметился десятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. За «Герту» футболист сыграл в 20 встречах бундеслиги и отличился тремя голами.