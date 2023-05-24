Адвокат Крида назвал «обездвиженным» иск против YouTube-канала артиста
Иск с требованием закрыть YouTube-канал Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) на данный момент обездвижен судом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил адвокат артиста, вице-председатель коллегии адвокатов «Подшибякин, Матвеев и партнеры» Владислав Подшибякин.
Ранее стало известно, что общественный деятель и глава организации «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в суд на российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео.
«В наш адрес никаких исковых заявлений не поступало. Если посмотреть в открытом доступе сайт Московского городского суда, то, действительно, в апреле от Морозова подан иск, где ответчиками является ряд лиц, в том числе Булаткин. Но данное исковое заявление судом обездвижено», — сообщил адвокат Егора Крида.
Никакого гражданского спора в настоящее время нет
Подшибякин добавил, что сложно сказать, что будет с иском Морозова по результатам этого обездвиживания.
«Видимо, там были допущены существенные процессуальные нарушения на стадии подачи. Поэтому тут большой вопрос — примут этот иск или нет. Если его примут, то законом предусмотрены стадии его рассмотрения. Значит, мы будем принимать участие и представлять интересы Егора Николаевича», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Также адвокат артиста предупредил, что каждый раз, когда судом принято решение о том, что иск в адрес Егора Крида был подан необоснованно, знаменитость имеет полное право взыскать все расходы, понесенные им для защиты своих интересов.
Поэтому мы всегда предупреждаем: десять раз подумайте, прежде чем подать иск, особенно если он с хайп уклоном. Этот хайп уклон может закончиться финансовыми потерями и затратами для истца
В начале мая сообщалось, что Крид погасил последние налоговые задолженности в размере 1 миллиона рублей. Позже пиар-менеджер исполнителя назвала информацию о долгах артиста перед налоговой фейком.