Адвокат Крида назвал «обездвиженным» иск против YouTube-канала артиста

Адвокат Крида Подшибякин: иск с требованием закрыть YouTube-канал артиста обездвижен судом

Иск с требованием закрыть YouTube-канал Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) на данный момент обездвижен судом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил адвокат артиста, вице-председатель коллегии адвокатов «Подшибякин, Матвеев и партнеры» Владислав Подшибякин.

Ранее стало известно, что общественный деятель и глава организации «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в суд на российского хип-хоп-исполнителя Егора Крида с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео.

«В наш адрес никаких исковых заявлений не поступало. Если посмотреть в открытом доступе сайт Московского городского суда, то, действительно, в апреле от Морозова подан иск, где ответчиками является ряд лиц, в том числе Булаткин. Но данное исковое заявление судом обездвижено», — сообщил адвокат Егора Крида.

Никакого гражданского спора в настоящее время нет Владислав Подшибякин адвокат Егора Крида

Подшибякин добавил, что сложно сказать, что будет с иском Морозова по результатам этого обездвиживания.

«Видимо, там были допущены существенные процессуальные нарушения на стадии подачи. Поэтому тут большой вопрос — примут этот иск или нет. Если его примут, то законом предусмотрены стадии его рассмотрения. Значит, мы будем принимать участие и представлять интересы Егора Николаевича», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Также адвокат артиста предупредил, что каждый раз, когда судом принято решение о том, что иск в адрес Егора Крида был подан необоснованно, знаменитость имеет полное право взыскать все расходы, понесенные им для защиты своих интересов.

Поэтому мы всегда предупреждаем: десять раз подумайте, прежде чем подать иск, особенно если он с хайп уклоном. Этот хайп уклон может закончиться финансовыми потерями и затратами для истца Владислав Подшибякин адвокат Егора Крида

В начале мая сообщалось, что Крид погасил последние налоговые задолженности в размере 1 миллиона рублей. Позже пиар-менеджер исполнителя назвала информацию о долгах артиста перед налоговой фейком.

