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13:03, 24 мая 2023Мир

Турецкие националисты поддержали соперника Эрдогана на выборах

Партия националистов Zafer поддержала Кылычдароглу во втором туре выборов в Турции
СюжетВыборы в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Националистическая партия Zafer поддержит кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, а не нынешнего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, заявил лидер партии Умит Оздаг на совместной с Кылычдароглу конференции. Его цитирует РИА Новости.

Отмечается, что оппозиционный кандидат и Zafer заключили соглашение, согласно которому «все беженцы и нелегальные мигранты, в первую очередь сирийцы, будут депортированы не позднее чем через год».

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«Господин Кылычдароглу на встрече с нами подчеркнул важность депортации беженцев. Мы решили поддержать Кылычдароглу во втором туре», — сказал лидер турецких националистов.

Оздаг указал на необходимость депортировать из Турции около 13 миллионов нелегальных мигрантов и беженцев, на содержание которых Анкара, по его словам, тратит до 11 миллиардов долларов.

Ранее Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания на пост президента. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре 28 мая.

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Глеб Бажуткин
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