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14:04, 25 мая 2023Бывший СССР

В МИД России заявили о прозападном курсе ЕС в Молдавии

Замглавы МИД России Галузин: ЕС стремится закрепить прозападный курс властей Молдавии

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) намерен закрепить прозападный курс властей Молдавии, настроив республику на конфронтацию с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения», — сказал он. По его словам, в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве.

Галузин подчеркнул, что антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается. Как утверждает дипломат, под лозунгом борьбы с «иностранным информационным вмешательством» в республике будут внедряться западные «ценности».

24 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе Молдавии. Ранее Галузин также сказал, что Североатлантический альянс подпитывает пронатовские амбиции молдавских властей.

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Кристина Есикова
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