МИД России заявил об опасном сближении Молдавии с НАТО

Замглавы МИД России Галузин заявил об опасном сближении Молдавии и НАТО

Североатлантический альянс подпитывает пронатовские амбиции властей в Молдавии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщают «Известия».

Как уточнил замминистра, руководители стран-участниц НАТО все более активно «присматривают Молдавию на роль как бы еще одной Украины». По мнению дипломата, они «подпитывают пронатовские амбиции» нынешней власти в Кишиневе, так как говорят о готовности сотрудничать в военно-технической сфере.

«Поощряют абсолютно дипломатически неприличную антироссийскую риторику, к которой буквально на ежедневной основе прибегает высшее молдавское руководство», — объяснил он опасное сближение с НАТО. Галузин уточнил, что у большого числа политиков в Молдавии румынские паспорта. Поэтому, по его мнению, они не обслуживают коренные интересы молдавского народа, который не настроен на конфронтацию с Россией.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев в ближайшие годы планирует расширять сферы сотрудничества с НАТО. Он выразил сожаление о том, что жители страны видят в Североатлантическом альянсе «инструмент конфронтации».