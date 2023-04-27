Молдавия решила расширять сферы сотрудничества с НАТО

Премьер Молдавии Речан заявил, что Кишинев планирует расширять сферы сотрудничества с НАТО

Кишинев в ближайшие годы планирует расширять сферы сотрудничества с НАТО, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил сожаление о том, что жители страны видят в Североатлантическом альянсе «инструмент конфронтации». Политик указал на то, что население не поддерживает вступление Молдавии в НАТО. «Мы активизируем сотрудничество с НАТО, расширим сферы сотрудничества», — заявил о решении премьер.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что большинство населения страны не поддерживает вступление в НАТО, и такие вопросы следует решать с помощью референдума. Согласно опросам, только 27 процентов молдаван одобрительно относятся к идее вступления в военный альянс.

При этом МИД Молдавии объяснил сближение с НАТО необходимостью укрепления безопасности государства и содействия региональной безопасности.