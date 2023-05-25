Раскрыто состояние пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР Корнета

У пострадавшего после покушения врио главы МВД ЛНР Корнета поражено до 70% легких

Временно исполняющему обязанности министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорю Корнету провели сложную операцию в московской клинике. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур региона, раскрывая состояние пострадавшего.

По его словам, вследствие полученного ранения у генерала-майора поражено до 70 процентов легких.

18 мая сообщалось, что Корнета перевезли на лечение в московский госпиталь в Коммунарке.

Покушение на врио главы МВД ЛНР было совершено 15 мая в центре Луганска. При взрыве Корнет получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В больнице он был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.