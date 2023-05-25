16-летняя российская теннисистка пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале квалификации 16-летняя россиянка победила колумбийку Осорио Серрано. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 59 минут.

Андреева впервые сыграет в основной сетке турнира Большого шлема. Ее соперница по первому кругу на данный момент неизвестна.

Андреева занимает 143-ю строку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).