Стало известно о согласии Моуринью возглавить ПСЖ

L'Equipe: Моуринью согласится возглавить ПСЖ, если ему поступит официальное предложение

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью готов возглавить французский «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно L'Equipe.

По информации издания, португальский специалист согласится возглавить ПСЖ в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение.

Действующим тренером ПСЖ является Кристоф Гальтье. В феврале сообщалось, что в клубе недовольны его работой. Тогда же советник парижской команды по спортивным вопросам Луиш Кампус связывался с Моуринью с предложением возглавить клуб.

60-летний Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций.