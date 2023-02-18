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01:11, 18 февраля 2023Спорт

Стало известно об интересе ПСЖ к Моуриньо

Footmercato: ПСЖ связывался с Жозе Моуриньо с предложением возглавить клуб
Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо. Фото: Michaela Rehle / Reuters

Стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к главному тренеру итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, советник парижской команды по спортивным вопросам Луиш Кампус связывался со специалистом с предложением возглавить клуб. Отмечается, что руководство команды недовольно работой Кристофа Гальтье, возглавляющего ПСЖ на данный момент.

Гальтье возглавил команду 5 июля прошлого года. После 23 туров чемпионата Франции в сезоне-2022/2023 ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице. До перехода в парижский клуб Гальтье руководил «Ниццей», «Сент-Этьеном» и «Лиллем». На его счету победы в чемпионате страны и Кубке французской лиги.

Моуриньо известен по работе в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. Вместе с «Интером» он дважды выигрывал первенство страны и завоевал кубок Лиги чемпионов.

Ксения Курашкина
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