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08:28, 25 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на краснолиманском направлении

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротационные мероприятия в районе поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, ротация идет мелкими партиями по 5-7 человек. Личный состав ВСУ перевозят в основном на гражданских автомобилях.

Ранее стало известно об укреплении позиций украинских войск на краснолиманском направлении. По словам Марочко, на второй и третьей линии обороны ВСУ оборудуют укрепрайоны, а также возводят новые фортификационные сооружения.

Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр, как утверждает Марочко, произошла переброска украинских сил на купянское и краснолиманское направления.

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Алевтина Запольская
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