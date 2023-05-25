Стало известно о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротационные мероприятия в районе поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, ротация идет мелкими партиями по 5-7 человек. Личный состав ВСУ перевозят в основном на гражданских автомобилях.

Ранее стало известно об укреплении позиций украинских войск на краснолиманском направлении. По словам Марочко, на второй и третьей линии обороны ВСУ оборудуют укрепрайоны, а также возводят новые фортификационные сооружения.

Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр, как утверждает Марочко, произошла переброска украинских сил на купянское и краснолиманское направления.