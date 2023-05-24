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08:32, 24 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об укреплении ВСУ позиций на краснолиманском направлени

Подполковник ЛНР Марочко заявил об укреплении ВСУ позиций на краснолиманском направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на второй и третьей линии обороны украинских позиций фиксируется дооборудование укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений.

Как заявил полковник, на пункты временной дислокации ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Ранее Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Часов Яр произошла частичная переброска сил украинской армии на купянское и краснолиманское направления, однако основные части ВСУ после отхода из Артемовска остались именно в городе Часовом Яре.

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Марина Совина
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