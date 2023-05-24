В ЛНР сообщили об укреплении ВСУ позиций на краснолиманском направлени

Подполковник ЛНР Марочко заявил об укреплении ВСУ позиций на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на второй и третьей линии обороны украинских позиций фиксируется дооборудование укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений.

Как заявил полковник, на пункты временной дислокации ВСУ прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Ранее Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Часов Яр произошла частичная переброска сил украинской армии на купянское и краснолиманское направления, однако основные части ВСУ после отхода из Артемовска остались именно в городе Часовом Яре.