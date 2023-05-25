США сыграет с Германией, а Латвия — с Канадой в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года. Статистика доступна на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная Германии встретится с командой США 27 мая в 18:20 по московскому времени. Сборная Латвии в этот же день сыграет с Канадой в 14:20.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Крикунов призвал поддерживать команды США и Канады на чемпионате мира. Специалист объяснил свои слова тем, что в этих странах российским хоккеистам не запрещено выступать.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций IIHF место проведения было перенесено, а сборные России и Белоруссии пропускают первенство.