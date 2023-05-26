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13:17, 26 мая 2023Спорт

Стало известно о новом предложении Месси от ПСЖ

ПСЖ предложил футболисту Лионелю Месси контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Руководство французского ПСЖ приготовило аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси новое предложение. Об этом стало известно журналисту Франсуа Галлардо, о чем он написал в Twitter.

По информации источника, клуб готов предложить 35-летнему футболисту контракт на один сезон с продлением еще на один и зарплатой в 100 миллионов евро в год. Отмечается, что возвращение Месси в «Барселону» невозможно.

4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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