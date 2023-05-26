Хоккеист Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо» и почеканил шайбу клюшкой

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток», — такой подписью сопровождается видео, на котором Овечкин чеканит шайбу клюшкой. 37-летний хоккеист описал происходящее фразой «мастерство не пропьешь».

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.