Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
0:2
Завершен
Ольга Данилович
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Алания
1:0
1-й тайм
live
Балтика
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Салернитана
Завтра
16:00 (Мск)
Удинезе
Италия - Серия А|37-й тур
Сампдория
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия - Серия А|37-й тур
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
17:53, 26 мая 2023Спорт

Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо»

Хоккеист Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо» и почеканил шайбу клюшкой

Кадр: Telegram-канал «ФК «Динамо» Москва»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток», — такой подписью сопровождается видео, на котором Овечкин чеканит шайбу клюшкой. 37-летний хоккеист описал происходящее фразой «мастерство не пропьешь».

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО
Памфилова опровергла сообщения о своей госпитализации
Двухлетний ребенок выпал с балкона 10-го этажа в Москве
Россиянин сдал чемодан в багаж и получил вместо него обломки в мусорном мешке
Врач предостерег некоторых россиян от употребления кваса
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Лула Да Силва поделился с Путиным впечатлениями о саммите G7
Экономисты назвали дату истощения резервов США для обслуживания госдолга
Квентин Тарантино рассказал о планах стать писателем
Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.