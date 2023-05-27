В Турции задержали рэпершу Асю Ализаде за пропаганду наркотиков в клипах

В Турции задержали рэпершу из Москвы Асю Ализаде за пропаганду наркотиков в клипах, ей грозит депортация. Об этом пишет Cumhuriyet.

Ализаде задержали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Департамента полиции Стамбула в ее доме в турецкой столице. Следствие установило, что исполнительница использовала фразу «как марихуана» на английском языке в одном из своих музыкальных клипов. Девушка была передана в репатриационный центр для отправки обратно в Россию.

После начала СВО и ухода из России американского дистрибьютора, с которым сотрудничала хип-хоп-исполнительница, она переехала в Турцию, где начала исполнять рэп на турецком. Ее видео на YouTube начали набирать миллионы просмотров, а треки на Spotify — миллионы прослушиваний.

В марте из России экстрадировали гражданина Турции Тоя Исмета, разыскиваемого за незаконный оборот героина. Мужчину передали турецким правоохранителям в аэропорту Внуково. По их данным, Той Исмет причастен к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков.