«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

Daily Mail: «Манчестер Сити» получит рекордные 166 миллионов фунтов за победу в АПЛ

«Манчестер Сити» получит рекордные призовые за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). Сумма стала известна Daily Mail.

Команда Хосепа Гвардиолы заработала 166 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что вознаграждение состоит из нескольких элементов и включает в себя средства от телевизионных контрактов и бонусов за регулярные прямые эфиры на телевидении, долю от коммерческой прибыли лиги и сумму за итоговую позицию в турнирной таблице.

Призовые команды стали рекордными для АПЛ. В сезоне-2021/2022 горожане заработали 153 миллиона фунтов.

«Манчестер Сити» завоевал титул досрочно 20 мая. Английский клуб в третий раз подряд и в девятый раз в истории стал победителем чемпионата страны.

10 июня «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.