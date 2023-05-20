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22:33, 20 мая 2023Спорт

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз

«Манчестер Сити» стал девятикратным чемпионом Англии после поражения «Арсенала»

Фото: Mark Cosgrove / Keystone Press Agency / Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии в девятый раз. Команда оформила титул победителя после того, как лондонский «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2022/2023.

«Арсенал» лишился шансов на титул, так как команде Микеля Артеты предстоит провести всего одну игру в АПЛ. При этом отставание от «Манчестер Сити» составляет четыре очка.

Английский клуб в третий раз подряд и в девятый раз в истории стал победителем чемпионата страны.

17 мая «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 4:0. Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Матч состоится 10 июня.

Марина Совина
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