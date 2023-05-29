Минтруд сообщил о сокращении числа россиянок фертильного возраста

В Минтруда сообщили, что в России сократилось число женщин фертильного возраста

В России сократилось число женщин фертильного возраста. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, пишет Интерфакс.

В России фертильным считается возраст от 15 до 49 лет. По состоянию на 1 января 2022 года под эту категорию попадали 34 миллиона женщин. К январю 2031 года их число может сократиться на 1,4 миллиона, предупредила Баталина.

Она также подчеркнула, что на россиянок в возрасте от 20 до 29 лет приходится 44 процента всех рожденных детей. За минувшие 10 лет численность этой категории женщин сократилась на 44 процента, а именно на 4,6 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2022 года в эту группу входили 7,2 миллиона человек. «Эта тенденция по прогнозу не остановилась и сохранится до 2026 года. И только после этого будет незначительный рост численности этой возрастной когорты», — сказала Баталина в рамках выступления на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

Ранее в Кремле оценили демографическую ситуацию в стране как тяжелую. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, принимаемые для ее улучшения меры пока не дали желаемого результата. При этом он подчеркнул, что эта проблема является одной из приоритетных для правительства, работа в данном направлении ведется постоянно.