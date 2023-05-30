Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — отметил глава области.

Помимо ЛЭП, атака со стороны Украины сильно повредила частное домовладение и автомобиль. Еще в трех домовладениях взрывной волной выбило стекла, посекло фасады, заборы и хозпостройки. На место прибыли аварийные и оперативные службы.

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 116 прилетов.

Также обстрелу подверглись село Вознесеновка, где было зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов, а также села Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка и поселок Ленинский.