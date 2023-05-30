Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 30 мая 2023Россия

Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка в Белгородской области оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — отметил глава области.

Помимо ЛЭП, атака со стороны Украины сильно повредила частное домовладение и автомобиль. Еще в трех домовладениях взрывной волной выбило стекла, посекло фасады, заборы и хозпостройки. На место прибыли аварийные и оперативные службы.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Ранее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 116 прилетов.

Также обстрелу подверглись село Вознесеновка, где было зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов, а также села Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка и поселок Ленинский.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России
    Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления
    В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
    На Украине обязали возбудить дело в связи с возможной госизменой Зеленского
    Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка
    В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
    Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву
    Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву
    Названы технические особенности заряда на попавшем в московский дом беспилотнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.