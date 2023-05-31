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15:14, 31 мая 2023Россия

Медведев заявил о необходимости отказа от практик неоколониализма

Медведев: неоколониальные практики должны остаться в прошлом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости покончить с неоколониальными практиками. Его цитирует ТАСС.

Колониальные подходы должны уступить место видению мироустройства с позиций многополярности, сказал Медведев на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По словам зампреда Совбеза, тема борьбы с неоколониализмом не теряет своей актуальности. В связи с этим он заявил о необходимости стремиться к созданию более справедливой модели международного взаимодействия. Существующий миропорядок «назвать справедливым, к сожалению, нельзя», подчеркнул Медведев.

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    Алан Босиков
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