Медведев заявил о необходимости отказа от практик неоколониализма

Медведев: неоколониальные практики должны остаться в прошлом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости покончить с неоколониальными практиками. Его цитирует ТАСС.

Колониальные подходы должны уступить место видению мироустройства с позиций многополярности, сказал Медведев на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По словам зампреда Совбеза, тема борьбы с неоколониализмом не теряет своей актуальности. В связи с этим он заявил о необходимости стремиться к созданию более справедливой модели международного взаимодействия. Существующий миропорядок «назвать справедливым, к сожалению, нельзя», подчеркнул Медведев.