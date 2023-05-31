Глава WADA высказался об антидопинговой системе России

Глава WADA Витольд Банька заявил о низком доверии к антидопинговой системе России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался об антидопинговой системе России. Его слова приводит РИА Новости.

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) останется не соответствующим кодексу, пока не выполнит все условия по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и пока мы не получим этому подтверждение», — заявил он. Банька отметил, что вера в антидопинговую систему России остается низкой и организация продолжит следить за процессом.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал требования WADA к РУСАДА. Он назвал их прямым вмешательством в законодательный процесс.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — выступать без флага и гимна в течение четырех лет. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.