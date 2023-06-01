В МИД назвали способные усилить ВВС Украины страны

МИД РФ: Дания и Нидерланды, вероятнее всего, передадут Украине истребители F-16

Дания и Нидерланды, вероятнее всего, передадут Украине многофункциональные истребители четвертого поколения F-16. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее мнению, названные государства способны возглавить группу стран, которые займутся усилением ВВС Украины. «Судя по всему, именно они поделятся с "незалежной" истребителями F-16 и займутся обучением ее пилотов», — говорится в тексте.

Захарова напомнила, что в конце мая на 12-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн» было объявлено о создании «истребительной коалиции».

30 мая министр обороны Украины Алексей Резников назвал необходимое количество западных истребителей. По его словам, Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16.