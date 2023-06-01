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09:27, 1 июня 2023Спорт

Белорусская теннисистка отказалась общаться с украинской журналисткой

Белорусская теннисистка Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась общаться с украинской журналисткой после матча второго круга Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Express.

Это произошло 31 мая на послематчевой пресс-конференции после победы Соболенко над соотечественницей Ириной Шиманович (7:5, 6:2). Журналистка спросила спортсменку о поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, украинский репортер пыталась узнать мнение теннисистки о ситуации на Украине.

«Я не буду ничего вам комментировать, спасибо за вопрос», — сказала Соболенко. «Вы не маленькая, Арина. Вы так делаете, потому что не можете говорить?» — продолжила задавать вопросы журналистка. Теннисистка вновь отказалась отвечать, после чего был вынужден вмешаться модератор встречи.

28 мая Соболенко одержала победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира «Ролан Гаррос» (6:3, 6:2). После игры украинка отказалась пожать руку соперницы, за что болельщики освистали ее. Соболенко заявила, что может представить реакцию с украинской стороны, поэтому не считает поступок неуважением к ней.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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