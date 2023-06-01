SZ: в ФРГ прошел обыск у знакомой подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Cледователи ФРГ провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником подрыва «Северных потоков». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, женщина проходит по делу как свидетель и сотрудничает со следствием. Она утверждает, что имеет общего ребенка с одним из возможных подозреваемых — 26-летним украинским военнослужащим. Следователи взяли образцы ДНК ребенка, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда», которая, вероятно, использовалась для организации диверсии.

Газета утверждает, что знает имя этого человека, но не разглашает его «по соображениям безопасности». Предполагается, что он служит в армии с 2017 года. Следователи выследили его, так как при аренде яхты он предъявил поддельный румынский паспорт, говорится в материале. Его знакомые не смогли подтвердить изданию, что осенью прошлого года, — когда были взорваны «Северные потоки», он покидал Украину. Авторы статьи считают, что такой ход следствия «усиливает давление на представителей политических кругов Германии».

Ранее американский журналист Сеймур Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву «Северных потоков». По его мнению, сообщения о причастности к диверсии команды яхты «Андромеда» также несостоятельны.

До этого у следствия ФРГ появилось больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Следователи в большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом в Германии считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

Россия обвиняет Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Послам стран был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по инцидентам на трубопроводах.