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21:47, 1 июня 2023Мир

В ФРГ прошел обыск у знакомой подозреваемого в подрывах «Северных потоков»

SZ: в ФРГ прошел обыск у знакомой подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Cледователи ФРГ провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником подрыва «Северных потоков». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, женщина проходит по делу как свидетель и сотрудничает со следствием. Она утверждает, что имеет общего ребенка с одним из возможных подозреваемых — 26-летним украинским военнослужащим. Следователи взяли образцы ДНК ребенка, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда», которая, вероятно, использовалась для организации диверсии.

Газета утверждает, что знает имя этого человека, но не разглашает его «по соображениям безопасности». Предполагается, что он служит в армии с 2017 года. Следователи выследили его, так как при аренде яхты он предъявил поддельный румынский паспорт, говорится в материале. Его знакомые не смогли подтвердить изданию, что осенью прошлого года, — когда были взорваны «Северные потоки», он покидал Украину. Авторы статьи считают, что такой ход следствия «усиливает давление на представителей политических кругов Германии».

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Ранее американский журналист Сеймур Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву «Северных потоков». По его мнению, сообщения о причастности к диверсии команды яхты «Андромеда» также несостоятельны.

До этого у следствия ФРГ появилось больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Следователи в большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом в Германии считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

Россия обвиняет Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Послам стран был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по инцидентам на трубопроводах.

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    Марина Совина
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