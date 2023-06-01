Американский боец UFC назвал ключ к победе над Махачевым

Боец UFC Дариуш назвал контроль дистанции ключом к победе над россиянином Махачевым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Бенеил Дариуш назвал секрет победы над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Его cлова приводит MMAJunkie.

«Контроль дистанции — это ключ к победе над такими ребятами, как Ислам Махачев», — заявил он. Дариуш отметил, что в титульном поединке бразилец Чарльз Оливера не проделал хорошую работу в контроле дистанции, поэтому ему не удалось одолеть россиянина.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Всего на счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении. В своем последнем бою 12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул.