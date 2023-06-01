Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попало несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — сказал глава региона.

В Грайворонском городском округе, по словам представителя властей, зафиксировано 57 прилетов, из которых 47 минометных снарядов выпущены по селу Козинка. Там зафиксировали различные повреждения в пяти частных домовладениях, административном здании и магазине. Произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка, где было зафиксировано три прилета, а также село Репяховка. В Волоконовском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Старый из миномета и ствольной артиллерии.

В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов по селу Щетиновка. Село Богун-Городок в Борисовском районе также попало под обстрел, в результате которого пострадал мирный житель села Веселая Лопань. В Валуйском городском округе зафиксировано 11 прилетов по селам Новопетровка и Карабаново.

Ранее Гладков сообщал о непрекращающемся массированном обстреле Украиной города Шебекино. По его словам, противник задействовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». По последним данным, в результате атаки на город пострадали 11 человек.