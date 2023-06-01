Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.
«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попало несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — сказал глава региона.
В Грайворонском городском округе, по словам представителя властей, зафиксировано 57 прилетов, из которых 47 минометных снарядов выпущены по селу Козинка. Там зафиксировали различные повреждения в пяти частных домовладениях, административном здании и магазине. Произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка, где было зафиксировано три прилета, а также село Репяховка. В Волоконовском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Старый из миномета и ствольной артиллерии.
В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов по селу Щетиновка. Село Богун-Городок в Борисовском районе также попало под обстрел, в результате которого пострадал мирный житель села Веселая Лопань. В Валуйском городском округе зафиксировано 11 прилетов по селам Новопетровка и Карабаново.
Ранее Гладков сообщал о непрекращающемся массированном обстреле Украиной города Шебекино. По его словам, противник задействовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». По последним данным, в результате атаки на город пострадали 11 человек.