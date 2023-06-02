Ида Галич приехала в Париж и назвала недостаток города

Ида Галич заявила, что в Париже от туриста требуется знание французского языка

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич, приехавшая в Париж на отдых, заявила, что от туриста в столице Франции зачастую требуется знание французского языка. Недостаток города она назвала в личном Telegram-канале.

«Не говоришь по-французски — "Иди на ***". Благо, Обожаба (модель Наталья Максимова — прим. "Ленты.ру") владеет — голодной ни разу не осталась», — рассказала Галич.

Она также назвала местных мужчин «ленивыми и перекормленными», а местную кухню — вкусной. Кроме того, Галич добавила, что в Париже очень красиво.

Ранее телеведущая Ксения Бородина неприятно удивилась горам мусора в Париже. «Ощущение, что здания скоро в них будут утопать», — поделилась она, опубликовав видео из французской столицы.

Перед этим Бородина также рассказала об отношении к россиянам во Франции. Телеведущая заверила, что за время пребывания в этой европейской стране не столкнулась с плохим отношением.