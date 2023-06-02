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07:50, 2 июня 2023Спорт

Иностранный футболист рассказал о реакции соотечественников на переезд в Россию

Болгарский футболист «Химок» Котев заявил, что не получал негатива после переезда в Россию
Кирил Котев

Кирил Котев. Фото: Biser Todorov / Wikimedia

Болгарский полузащитник подмосковных «Химок» Лачезар Котев рассказал о реакции соотечественников на переезд в Россию. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что не получал в свой адрес негативных комментариев в связи с переходом в команду. «Вообще ничего плохого. Я и до этого бывал в России, полюбил эту страну», — подчеркнул он.

25-летний хавбек перешел в «Химки» из болгарской «Арды» в феврале 2023 года. На его счету один матч в составе подмосковной команды.

1 марта футболист «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович рассказал о том, как его соотечественники отреагировали на решение перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам игрока, хейта по поводу его переезда в Самару не было.

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    Анастасия Борисова
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