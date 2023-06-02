Хоккеист-чемпион раскритиковал поддерживающих сборную Латвии россиян
Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко прокомментировал завоевание сборной Латвии бронзовых медалей чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.
«Как можно симпатизировать стране, в которой запрещается российский флаг? Не слишком ли много политики вокруг хоккея?» — раскритиковал Коваленко поддерживающих команду россиян. По его мнению, Латвия добилась подобного результата на багаже Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее 1 июня работавший с несколькими клубами КХЛ тренер Андрей Назаров также высказался об огромной роли в успехе сборной Латвии. По его мнению, местные тренеры переняли опыт у отечественных специалистов.
28 мая сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место на турнире команда одержал победу над США со счетом 4:2. Победителями стали канадцы.