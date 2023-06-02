Хоккеист-чемпион раскритиковал поддерживающих сборную Латвии россиян

Олимпийский чемпион Коваленко заявил, что нельзя поддерживать сборную Латвии по хоккею

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко прокомментировал завоевание сборной Латвии бронзовых медалей чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

«Как можно симпатизировать стране, в которой запрещается российский флаг? Не слишком ли много политики вокруг хоккея?» — раскритиковал Коваленко поддерживающих команду россиян. По его мнению, Латвия добилась подобного результата на багаже Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее 1 июня работавший с несколькими клубами КХЛ тренер Андрей Назаров также высказался об огромной роли в успехе сборной Латвии. По его мнению, местные тренеры переняли опыт у отечественных специалистов.

28 мая сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место на турнире команда одержал победу над США со счетом 4:2. Победителями стали канадцы.