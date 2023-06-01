Тренер рассказал о роли России в исторической бронзе Латвии на ЧМ по хоккею

Назаров заявил, что Россия сыграла огромную роль в завоевании Латвией бронзы ЧМ по хоккею

Работавший с несколькими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тренер Андрей Назаров высказался о завоевании бронзы чемпионата мира сборной Латвии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам специалиста, огромную роль в этом успехе сыграла Россия. «Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки», — рассказал Назаров.

28 мая сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место на турнире 2023 года команда обыграла США (4:2).

Последним местом работы Назарова был «Сочи», который специалист покинул в октябре прошлого года. Он также возглавлял «Нефтехимик», СКА, «Барыс», «Северсталь», «Витязь» и «Трактор».