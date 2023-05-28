Сборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии победила США и впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Cборная Латвии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за третье место, который прошел в финской Тампере, команда играла против сборной США. Встреча завершилась победой латышей со счетом 4:2 в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Роберт Букартс и защитники Янис Якс и Кристиан Рубинс (дубль). У американцев дубль оформил нападающий Рокко Гримальди, также отличился Мэтт Коронато.

В полуфинальном матче чемпионата мира 2023 года сборная Латвии проиграла Канаде. Встреча завершилась со счетом 2:4.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Германии. Матч начнется 28 мая в 20:20 по московскому времени. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).