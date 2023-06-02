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10:17, 2 июня 2023Спорт

Появилось видео инцидента с пьяной девушкой в номере Ничушкина

Полиция Сиэтла опубликовала видео инцидента с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина

Департамент полиции Сиэтла опубликовал видео с вызова в отеле, где, предположительно, произошел инцидент с участием российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

В кадр попал врач команды Брэдли Чангстрем. Он сообщил офицеру, что в номере игрока нашли 28-летнюю женщину. «Мы пытались вытащить ее из номера, но она была сильно пьяна и сопротивлялась. Я беспокоился за ее безопасность, поэтому не мог просто отправить ее на такси», — сказал Чангстрем. Россиянин в видеоролике не появился. Отмечается, что к моменту прибытия полиции его уже не было в отеле.

28 апреля The Denver Post заявил, что в гостиничном номере Ничушкина нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Также она подчеркнула, что «ей не следовало приезжать в США и что какой-то плохой человек взял ее паспорт». Отмечается, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже Гандлер опроверг информацию об этих проблемах. «Ничушкин покинул "Колорадо" из-за проблем с алкоголем? Это не так», — отметил он.

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    Андрей Стрельцов
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