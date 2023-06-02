Покинувших дома жителей Шебекино освободили от квартплаты

Гладков: жители Шебекино, покинувшие дома из-за обстрелов, освобождены от квартплаты

Жителей Шебекинского городского округа Белгородской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов, освободили от квартплаты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

По его словам, горожане освобождены от выплат до момента возвращения в жилища. «Этот вопрос мы берем на себя», — заключил руководитель региона.

Гладков уточнил, что в настоящее время в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгороде и Старом Осколе зарегистрировано около 2,5 тысячи отселенных жителей. «Благодарен нашим университетам и колледжам, проводим размещение там», — добавил он.

Ранее глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что жители Шебекинского городского округа, которые уехали из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут получить медицинскую помощь и необходимые лекарства. Тем, кто проживает вне ПВР, необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи по месту жительства или к заведующему поликлиникой.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. 1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.