Глава белгородского Минздрава предложил медпомощь уехавшим из Шебекино

Глава Минздрава Белгородской области Иконников предложил медпомощь уехавшим из Шебекино

Жители Шебекинского городского округа, которые уехали оттуда из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить медицинскую помощь и необходимые лекарства. Об этом заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к жителям Шебекинского городского округа — если вам требуется медицинская помощь, нужны лекарственные препараты и вы находитесь в пункте временного размещения (ПВР), на месте работают наши медицинские сотрудники, обратитесь к ним, все вопросы будут решены», — пояснил он.

Тем, кто проживает вне ПВР, необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи по месту жительства или к заведующему поликлиники. Помимо того, глава ведомства уточнил, что те, кто не смог получить необходимую помощь, могут сообщить об этом лично ему.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.