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16:37, 2 июня 2023Россия

Глава белгородского Минздрава предложил медпомощь уехавшим из Шебекино

Глава Минздрава Белгородской области Иконников предложил медпомощь уехавшим из Шебекино

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жители Шебекинского городского округа, которые уехали оттуда из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить медицинскую помощь и необходимые лекарства. Об этом заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к жителям Шебекинского городского округа — если вам требуется медицинская помощь, нужны лекарственные препараты и вы находитесь в пункте временного размещения (ПВР), на месте работают наши медицинские сотрудники, обратитесь к ним, все вопросы будут решены», — пояснил он.

Тем, кто проживает вне ПВР, необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи по месту жительства или к заведующему поликлиники. Помимо того, глава ведомства уточнил, что те, кто не смог получить необходимую помощь, могут сообщить об этом лично ему.

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За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.

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    Никита Абрамов
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