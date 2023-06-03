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15:02, 3 июня 2023Спорт

Эксперт назвал секрет тренировок участника BTS

Тренер Соломин заявил, что комплекс участника BTS Чонгука полезен для ног и мышц живота

Фото: Efren Landaos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Фитнес-эксперт Денис Соломин назвал секрет тренировок участника кей-поп-группы BTS Чона Чонгука. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чонгук рассказал, что обычно делает 100 приседаний, 30 скручиваний на пресс, два подхода по 20 выпадов, одну минуту планки, одну минуту боковой планки на каждую сторону и 15 берпи, которое сочетает в себе последовательное выполнение прыжка, планки и отжимания.

Соломин посчитал, что это полезный комплекс с акцентом на ноги и мышцы живота для пресса с кубиками и сильных рельефных ног. По мнению эксперта, тренировка не займет больше 20 минут, а значит, полезна для занятых людей.

Ранее российский боец Эдуард Кузьминов рассказал, что подтягивания Рокки являются отличным упражнением для развития силы рук. Главная особенность данного упражнения состоит в том, что подъемы выполняются поочередно за и перед турником.

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    Анастасия Борисова
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