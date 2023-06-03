Олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион Александр Лесун призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун призвал россиян выступать под нейтральным флагом. Его слова приводит ТАСС.

«Вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна — дело второе. Поймите, век спортсмена короток», — заявил спортсмен. Он добавил, что Олимпийские игры — это самый важный старт в жизни, на который сильнейшие атлеты должны приехать.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Лесун становился олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золотые награды на континентальных первенствах.