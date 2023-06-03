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16:09, 3 июня 2023Спорт

Олимпийский чемпион призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Олимпийский чемпион Александр Лесун призвал россиян выступать под нейтральным флагом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун призвал россиян выступать под нейтральным флагом. Его слова приводит ТАСС.

«Вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна — дело второе. Поймите, век спортсмена короток», — заявил спортсмен. Он добавил, что Олимпийские игры — это самый важный старт в жизни, на который сильнейшие атлеты должны приехать.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Лесун становился олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золотые награды на континентальных первенствах.

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    Анастасия Борисова
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